Трамп опубликовал фото на троне в золотых доспехах и с павшими ниц противниками

Американский президент Дональд Трамп вызвал ажиотаж в медиапространстве, опубликовав в социальной сети Truth Social изображение, созданное искусственным интеллектом. На нём он величественно восседает на троне в красивых золотых доспехах.

На изображении на монументальном троне уселся Трамп, а у него в ногах «пресмыкаются» якобы политики из Демократической партии США. Сам американский лидер по размеру раза в три больше, чем они.

Согласно анализу Daily Beast, у подножия трона изображены политические оппоненты президента: лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Адам Шифф, против которого в настоящее время ведётся расследование по делу об ипотечном мошенничестве. Визуальная композиция символически демонстрирует доминирующее положение Трампа над своими политическими соперниками.

Дональд Трамп питает любовь к изображениям себя самого, которые создаёт искусственный интеллект. Ранее президент США уже выкладывал сгенерированное фото в образе папы римского, а также картинку, где он держит красный световой меч в своих мускулистых руках.