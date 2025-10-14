«Мои волосы исчезли!» Трамп накатал гневный текст из-за своего фото на обложке Time
Обложка © Time
Американский журнал Time выпустил обложку с президентом США Дональдом Трампом. Политик был крайне недоволен подобранной фотографией и попросил убрать её с лицевой стороны издания. Об этом он написал в соцсетях.
Сама обложка посвящена роли главы Белого дома в достижении мира между Израилем и движением ХАМАС в Газе. Вместо классического портрета журналисты поместили на обложку снимок, сделанный снизу вверх.
«Картинка может быть худшей за все времена. Они сделали так, что мои волосы «исчезли» и поместили нечто парящее над моей головой, что выглядело как летучая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это суперплохая фотография», — злился президент.
В итоге он потребовал отозвать фото. А вот содержание самой статьи его порадовало.
Напомним, что вчера президент США прибыл в Египет, чтобы посетить саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. Представители ХАМАС отказались от участия в мероприятии. По итогам был подписан мирный договор. Трамп отметил, что этого дня мир ждал три тысячи лет.
