Трамп заявил, что не выкладывал фото в образе папы римского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к неоднозначному изображению, появившемуся на его странице в социальной сети Truth Social, где он представлен в образе папы римского. На созданной при помощи ИИ картинке глава Белого дома изображён в белой папской сутане с митрой на голове и золотым крестом, восседающим на позолоченном троне с характерным жестом поднятого пальца.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа римский, и выложил её в Интернет. Это сделал не я», — заверил Трамп.

Отвечая на вопросы о возможном оскорблении чувств католиков, американский лидер заявил, что критика исходит не от верующих, а от «фальшивых СМИ».