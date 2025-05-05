Трамп заявил, что не выкладывал фото в образе папы римского
Дональд Трамп в образе папы римского. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к неоднозначному изображению, появившемуся на его странице в социальной сети Truth Social, где он представлен в образе папы римского. На созданной при помощи ИИ картинке глава Белого дома изображён в белой папской сутане с митрой на голове и золотым крестом, восседающим на позолоченном троне с характерным жестом поднятого пальца.
«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа римский, и выложил её в Интернет. Это сделал не я», — заверил Трамп.
Отвечая на вопросы о возможном оскорблении чувств католиков, американский лидер заявил, что критика исходит не от верующих, а от «фальшивых СМИ».
Ранее Белый дом опубликовал фото Трампа в образе джедая из «Звёздных войн», что также вызвало широкое обсуждение в Сети. Судя по характерным деталям, картинка была создана с использованием ИИ.