День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 20:20

Трамп заявил, что не выкладывал фото в образе папы римского

Дональд Трамп в образе папы римского. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Дональд Трамп в образе папы римского. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к неоднозначному изображению, появившемуся на его странице в социальной сети Truth Social, где он представлен в образе папы римского. На созданной при помощи ИИ картинке глава Белого дома изображён в белой папской сутане с митрой на голове и золотым крестом, восседающим на позолоченном троне с характерным жестом поднятого пальца.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа римский, и выложил её в Интернет. Это сделал не я», — заверил Трамп.

Отвечая на вопросы о возможном оскорблении чувств католиков, американский лидер заявил, что критика исходит не от верующих, а от «фальшивых СМИ».

Раскрыто возможное имя нового папы римского
Раскрыто возможное имя нового папы римского

Ранее Белый дом опубликовал фото Трампа в образе джедая из «Звёздных войн», что также вызвало широкое обсуждение в Сети. Судя по характерным деталям, картинка была создана с использованием ИИ.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Папа римский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar