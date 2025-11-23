Европа пошла против США и предложила свой мирный план по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Европейские страны подготовили собственный план урегулирования конфликта на Украине из 24 пунктов в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, опубликовавшая выдержки из документа.
Согласно европейскому предложению, численность Вооружённых сил Украины и мощности её оборонной промышленности не будут подвергаться каким-либо ограничениям — в отличие от американского плана, где обсуждалось сокращение армии до 600 тысяч человек.
В документе ЕС подчёркивается, что обе стороны конфликта должны безусловно прекратить боевые действия «в небе, на земле и на море». Переговоры по территориям предлагается вести, исходя из текущей линии соприкосновения. Кроме того, стороны должны немедленно начать обсуждение механизмов контроля за прекращением огня при участии США и европейских стран.
Наблюдение за соблюдением перемирия, по замыслу авторов плана, будет осуществляться под руководством США преимущественно дистанционно — с использованием спутников, дронов и других технологий, а также с возможностью направления мобильных групп на место для расследования нарушений.
Напомним, Дональд Трамп ранее одобрил собственный мирный план из 28 пунктов, предусматривающий, в том числе, ограничение численность ВС Украины и отмену антироссийских санкций, а ещё установил чёткий дедлайн для Киева. В ответ глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе», но выразил желание переработать американский план совместно с лидерами ЕС — что, видимо, и легло в основу нового европейского предложения.
