«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа

Ситуация с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, который предложил президент США Дональд Трамп, довольно неопределённая и очень подвижная. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на западных чиновников.

«Много неопределённости. Ситуация меняется каждый час», — заявил собеседник издания.

Один из участников женевских переговоров также назвал американское предложение «живым документом», указывая на готовность США рассмотреть замечания европейских и украинских представителей. Сам глава Белого дома Дональд Трамп также заявлял, что план урегулирования не является «окончательным».

По данным FT, в переговорах примут участие следующие делегации: • От США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл. • От Украины: глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. • От европейских стран: советники по национальной безопасности Великобритании (Джонатан Пауэлл), Франции (Эммануэль Бонн) и Германии (Гюнтер Зауттер).