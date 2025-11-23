Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 14:44

«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа

FT: Ситуация с мирным планом Трампа по Украине меняется каждый час

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Ситуация с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, который предложил президент США Дональд Трамп, довольно неопределённая и очень подвижная. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на западных чиновников.

«Много неопределённости. Ситуация меняется каждый час», — заявил собеседник издания.

Один из участников женевских переговоров также назвал американское предложение «живым документом», указывая на готовность США рассмотреть замечания европейских и украинских представителей. Сам глава Белого дома Дональд Трамп также заявлял, что план урегулирования не является «окончательным».

По данным FT, в переговорах примут участие следующие делегации:

От США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

От Украины: глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

От европейских стран: советники по национальной безопасности Великобритании (Джонатан Пауэлл), Франции (Эммануэль Бонн) и Германии (Гюнтер Зауттер).

Раскрыта причина «неслучайного» дедлайна Трампа по мирному плану
Раскрыта причина «неслучайного» дедлайна Трампа по мирному плану

Напомним, Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar