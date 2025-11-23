«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа
FT: Ситуация с мирным планом Трампа по Украине меняется каждый час
Ситуация с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, который предложил президент США Дональд Трамп, довольно неопределённая и очень подвижная. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на западных чиновников.
«Много неопределённости. Ситуация меняется каждый час», — заявил собеседник издания.
Один из участников женевских переговоров также назвал американское предложение «живым документом», указывая на готовность США рассмотреть замечания европейских и украинских представителей. Сам глава Белого дома Дональд Трамп также заявлял, что план урегулирования не является «окончательным».
По данным FT, в переговорах примут участие следующие делегации:
• От США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.
• От Украины: глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
• От европейских стран: советники по национальной безопасности Великобритании (Джонатан Пауэлл), Франции (Эммануэль Бонн) и Германии (Гюнтер Зауттер).
Напомним, Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.
