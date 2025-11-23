Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 13:03

Раскрыта причина «неслучайного» дедлайна Трампа по мирному плану

Bild: Трамп хочет добиться согласия Украины по мирному плану ко Дню благодарения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп неслучайно стремится получить положительный ответ от Киева на мирный план по Украине именно к 27 ноября. Газета Bild связывает это стремление с тем, что в указанный день в Штатах отмечается День благодарения – важнейший национальный праздник, олицетворяющий сплоченность и примирение.

Для американского лидера символичное значение этого дня подчёркивает его желание достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

«Именно к семейному празднику по его желанию на мировую арену вернётся мир — символический «Праздник благодарности за мир»,  пишет газета.

The Times: План Трампа может быть лучшей надеждой для Украины
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп лично одобрил 28-пунктовый мирный план и направил его Киеву. Президент РФ Владимир Путин также получил копию документа, но детальных переговоров с США по нему пока не вёл. Увидев текст, Владимир Зеленский кинулся советоваться с европейскими союзниками. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал план «хорошей основой для работы», но подчеркнул, что многие его положения требуют серьёзного пересмотра.

Наталья Афонина
