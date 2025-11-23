Президент США Дональд Трамп неслучайно стремится получить положительный ответ от Киева на мирный план по Украине именно к 27 ноября. Газета Bild связывает это стремление с тем, что в указанный день в Штатах отмечается День благодарения – важнейший национальный праздник, олицетворяющий сплоченность и примирение.

Для американского лидера символичное значение этого дня подчёркивает его желание достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

«Именно к семейному празднику по его желанию на мировую арену вернётся мир — символический «Праздник благодарности за мир», — пишет газета.