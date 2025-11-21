Зеленский созвонился с Макроном, Стармером и Мерцем для обсуждения плана Трампа

Владимир Зеленский проводит телефонные консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером, в ходе которых обсуждался план урегулирования, предложенный США. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что Мерц экстренно отменил запланированное мероприятие в Берлине, чтобы принять участие в телефонных переговорах с союзниками по вопросу американского плана урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.