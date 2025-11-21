В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по мирному плану Трампа из 28 пунктов

Соединённые Штаты не проводили предметных консультаций с Россией относительно своего мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможном участии России в разработке документа. Песков указал на отсутствие официальных коммуникаций по данному вопросу. Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не получала каких-либо официальных документов, содержащих конкретные предложения.

«Нет, официально мы ничего не получали. Мы видим какие-то новации. Но официально мы ничего не получали. И предметного обсуждения этих пунктов не было», — отметил Песков в ходе брифинга.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.