Bloomberg: Мерц проводит экстренынй телефонный разговор с союзниками по Украине
Обложка © AP/TASS
Канцлер Германии Фридрих Мерц экстренно отменил запланированное мероприятие в Берлине, чтобы принять участие в телефонных переговорах с союзниками по вопросу американского плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
По данным агентства, Мерц должен был утром в пятницу посетить одну из школ столицы, однако визит был отменён из-за срочного созвона. Во время переговоров стороны намерены обсудить возможную реакцию на предложения США по урегулированию кризиса.
Состав участников телефонного разговора пока не раскрывается.
Напомним, что Дональд Трамп на днях одобрил комплексный мирный план из 28 пунктов, направленный на разрешение конфликта на Украине. Разработка документа велась в условиях строгой конфиденциальности на протяжении нескольких недель. Москва уже отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа».
