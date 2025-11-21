Bloomberg: Мерц проводит экстренынй телефонный разговор с союзниками по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц экстренно отменил запланированное мероприятие в Берлине, чтобы принять участие в телефонных переговорах с союзниками по вопросу американского плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По данным агентства, Мерц должен был утром в пятницу посетить одну из школ столицы, однако визит был отменён из-за срочного созвона. Во время переговоров стороны намерены обсудить возможную реакцию на предложения США по урегулированию кризиса.

Состав участников телефонного разговора пока не раскрывается.