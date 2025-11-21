Орбан объявил о моменте истины для ЕС из-за плана Трампа по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, представленный президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление глава венгерского правительства разместил в своём личном блоге.

«Мирная инициатива президента Трампа получила новый импульс. Мирный план из 28 пунктов на столе переговоров, американская делегация в Киеве, большие ожидания во всём мире», — написал он.

Орбан выразил уверенность, что американский лидер действительно намерен положить конец боевым действиям. Он охарактеризовал Трампа как настоящего бунтаря, который всегда доводит начатое до конца. Премьер-министр также отметил, что мирная инициатива приобрела новый импульс в связи с появлением конкретного плана из 28 пунктов и направлением американской делегации в Киев.

В то же время венгерский политик подверг резкой критике подход руководства Европейского союза к данному вопросу. По его словам, Брюссель в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен упустил момент и продолжает концентрироваться на поиске дополнительного финансирования для военных нужд Украины. Орбан подчеркнул, что венгерская сторона имеет собственную позицию по этому поводу и считает, что для брюссельских чиновников наступил момент истины.

Напомним, что Дональд Трамп на днях одобрил комплексный мирный план из 28 пунктов, направленный на разрешение конфликта на Украине. Разработка документа велась в условиях строгой конфиденциальности на протяжении нескольких недель. Тем не менее стало известно, что Европейский союз разрабатывает самостоятельный мирный план, который существенно отличается от американских предложений.