Стубб сообщил об обсуждении плана Трампа с союзниками и Киевом
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Хельсинки вместе с союзниками и Киевом изучает предложенный американским лидером Дональдом Трампом проект плана по прекращению конфликта на Украине. Он уточнил, что уже обсудил документ с премьером Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен и намерен вынести вопрос на правительство.
«Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине. В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной», — написал Стубб на своей странице в соцсети X.
Напомним, ранее глава Белого дома одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Москва уже отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа».
