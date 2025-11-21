Стубб сообщил об обсуждении плана Трампа с союзниками и Киевом

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Хельсинки вместе с союзниками и Киевом изучает предложенный американским лидером Дональдом Трампом проект плана по прекращению конфликта на Украине. Он уточнил, что уже обсудил документ с премьером Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен и намерен вынести вопрос на правительство.

«Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине. В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной», — написал Стубб на своей странице в соцсети X.