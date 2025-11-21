Мерц координирует мирный план ЕС, пока Киев дистанцируется от условий Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц взял на себя ключевую роль в согласовании коллективного плана Европейского Союза по разрешению украинского кризиса. Об этом пишет газета Politico.

Один из немецких официальных лиц, как передает издание, заявил, что канцлер «ведёт очень интенсивную работу» над тем, чтобы европейский ответ был единым и способствовал продвижению мирных предложений в отношении Украины.

Эта дипломатическая активность совпадает с подготовкой Брюсселем собственного документа. Утром 21 ноября The Wall Street Journal докладывал, что европейские лидеры завершают формирование своего плана, который в ближайшие дни должен быть представлен Киеву.

Тем временем, в информационном поле доминирует инициатива Дональда Трампа. Один из украинских нардепов обнародовал 28 пунктов его мирного видения. По информации Financial Times, украинские власти подвергли этот документ резкой критике, признав его неприемлемым в текущем виде. Несмотря на это, в Вашингтоне, по данным издания, существует ожидание, что Зеленский может поставить подпись под ним до 27 ноября. Среди положений плана Трампа фигурируют отказ от членства в НАТО, определение новых границ, создание буферной зоны, введение ограничений для ВСУ и использование замороженных российских средств.

Ранее Москва отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль до сих пор не получил из Киева ни одного официального сигнала о готовности обсуждать детали американской инициативы.