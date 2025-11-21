Россия и США
21 ноября, 08:51

На Западе напомнили Украине о пророческом предупреждении Жириновского

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен привлёк внимание общественности к давним заявлениям основателя ЛДПР Владимира Жириновского, касательно устремлений Североатлантического альянса.

Ссылаясь на свои записи в социальной сети X (ранее Twitter), Дизен отметил, что ещё в 2006 году Владимир Жириновский высказывал опасения, что НАТО намерено использовать Украину для создания линии соприкосновения с Россией, а затем, заманив Киев в свои ряды, в конечном итоге приведет к её уничтожению.

По словам профессора, Жириновский настаивал на том, что в стратегических планах Запада украинская территория рассматривается исключительно как буферная зона, которую готовы пожертвовать в конфликте с Москвой.

Ранее США вместе с мирным планом передали властям Украины проект гарантий безопасности. В проекте прямо говорится, что «масштабное нападение России на Украину» будет расценено как угроза миру и безопасности всего трансатлантического сообщества. Американский президент после консультаций с союзниками определит меры для восстановления безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

