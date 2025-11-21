США вместе с мирным планом передали властям Украины проект гарантий безопасности. Документ, как пишет Axios, фактически копирует знаменитую пятую статью устава НАТО о коллективной обороне.

В проекте прямо говорится, что «масштабное нападение России на Украину» будет расценено как угроза миру и безопасности всего трансатлантического сообщества. Американский президент после консультаций с союзниками определит меры для восстановления безопасности.

Согласно предложению, европейские партнёры фиксируют в документе, что защита Украины является «фундаментальным элементом стабильности континента». Они берут на себя «обязательство незамедлительно и согласованно реагировать на любые угрозы, создавая единый и надежный фронт сдерживания». Планируется, что эти гарантии будут действовать в течение десяти лет, а в дальнейшем договорённости можно будет продлить, закрепляя долгосрочные перспективы безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Украина существенно изменила ключевой пункт американского плана по урегулированию конфликта. Вместо первоначального требования о полном аудите иностранной помощи для выявления коррупции, в новой редакции документа предлагается полная амнистия за все действия в период войны. Эти изменения происходят на фоне политического шторма в Верховной Раде, где оппозиция требовала отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и роспуска правительства. Однако Владимир Зеленский отклонил требование об увольнении соратника, оставив его на своём посту.

Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, раскрыли детали потенциального мирного плана от США. Издание Financial Times сообщает, что он предполагает территориальные уступки со стороны Киева (отказ от Донбасса), нейтральный статус Украины (запрет иностранных войск и определённых вооружений) и внутренние реформы (статус русского языка и УПЦ). Портал Axios, в свою очередь, добавляет, что план включает международное признание Крыма и Донбасса частью России.