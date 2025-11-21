Украина внесла значительные изменения в один из ключевых пунктов предложенного США плана урегулирования конфликта, который мог бы послужить инструментом для раскрытия коррупционных схем в высших эшелонах власти. Такие данные следуют из материалов The Wall Street Journal.

Источник сообщил, что первоначальный проект документа включал прямое требование о проведении полного аудита всего объёма международной помощи, направленной в Украину, с целью выявления случаев коррупции. Однако как утверждает издание, в версии документа из 28 пунктов, циркулирующей в Сети, уже отражены правки, внесенные Киевом. Эти изменения кардинально меняют суть пункта: теперь в нём говорится, что все стороны получат полную амнистию за любые действия, совершённые в период конфликта.

Тем временем, волна разоблачений коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского вызвала серьёзный политический шторм в Верховной Раде. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» выступили с жёсткими требованиями: они настаивали на немедленной отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака, роспуске действующего правительства и формировании новой парламентской коалиции, которая не ограничивалась бы только партией «Слуга народа». Тем не менее, как стало известно 20 ноября от самих депутатов Рады, во время встречи с фракцией Зеленский отклонил требование об увольнении Ермака.