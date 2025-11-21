Белый дом заверил Киев и ЕС, что план по Украине учтёт их позиции

Вашингтон уведомил Киев и европейские страны о том, что предлагаемый план по урегулированию конфликта на Украине корректируется в реальном времени и мнения сторон будут учтены. Об этом сообщает портал Axios.

Администрация Дональда Трампа проводила консультации с украинской стороной и европейскими союзниками, акцентируя, что документ носит изменяемый характер. Специальный посланник США Стив Уиткофф уведомил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, что план содержит набор идей и Вашингтон будет искать компромиссы.

Американский источник сообщил, что стороны договорились о конкретных сроках подписания плана, при этом портал не раскрывает, какой именно вариант будет утверждён Украиной.

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря. Тем не менее есть мнение, что сроки могут быть чрезмерно оптимистичными, так как несколько положений документа являются красными линиями для украинской стороны.