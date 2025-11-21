Россия и США
20 ноября, 22:13

США ожидают, что Киев подпишет мирное соглашение до 27 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американские чиновники ожидают, что Киев подпишет предложенный Вашингтоном план по прекращению боевых действий к Дню Благодарения — 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря», — говорится в статье.

Однако издание подвергают сомнению указанные сроки. По словам представителей офиса Зеленского, несколько положений документа являются красными линиями для украинской стороны. Разрабатываются встречные инициативы, которые будут обсуждаться с американской стороной. Гражданское общество страны, по оценкам экспертов, вероятно, окажет сопротивление любым условиям, воспринимаемым как уступки в пользу Москвы.

А один высокопоставленный украинский чиновник назвал этот план «сделкой по добыче полезных ископаемых 2.0», имея в виду соглашение, предоставлявшее США права на редкоземельные ресурсы Украины.

Трамп может остановить коррупционные дела, если Украина примет мирный план
А ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал план Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он охватывает безопасность, территориальные вопросы, военные соглашения, экономическое восстановление, гуманитарные меры и контроль исполнения обязательств. После подписания соглашение начинает действовать сразу: стороны прекращают огонь и отводят силы на согласованные позиции.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

