Американские чиновники ожидают, что Киев подпишет предложенный Вашингтоном план по прекращению боевых действий к Дню Благодарения — 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря», — говорится в статье.

Однако издание подвергают сомнению указанные сроки. По словам представителей офиса Зеленского, несколько положений документа являются красными линиями для украинской стороны. Разрабатываются встречные инициативы, которые будут обсуждаться с американской стороной. Гражданское общество страны, по оценкам экспертов, вероятно, окажет сопротивление любым условиям, воспринимаемым как уступки в пользу Москвы.

А один высокопоставленный украинский чиновник назвал этот план «сделкой по добыче полезных ископаемых 2.0», имея в виду соглашение, предоставлявшее США права на редкоземельные ресурсы Украины.

А ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал план Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он охватывает безопасность, территориальные вопросы, военные соглашения, экономическое восстановление, гуманитарные меры и контроль исполнения обязательств. После подписания соглашение начинает действовать сразу: стороны прекращают огонь и отводят силы на согласованные позиции.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.