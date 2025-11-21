Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа

По итогам встречи с американскими представителями главарь киевского режима Владимир Зеленский воздержался от резких оценок плана мирного урегулирования.

«Мы не будем делать резких заявлений и настроены на чёткую, честную работу», — написал экс-комик в своих социальных сетях.

Зеленский отметил, что с представителями США была проведена содержательная дискуссия, посвящённая проработке плана мирного урегулирования на Украине. Он также анонсировал ряд мер по обеспечению дееспособности парламента, не вдаваясь в подробности.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал в соцсетях документ, который он представил как план американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он охватывает безопасность, территориальные вопросы, военные соглашения, экономическое восстановление, гуманитарные меры и контроль исполнения обязательств. После подписания соглашение начинает действовать сразу: стороны прекращают огонь и отводят силы на согласованные позиции.

