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Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 02:59

Слуцкий рассказал, сколько прогнозов Жириновского сбылось

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал об уникальности политических прогнозов основателя партии Владимира Жириновского. По его словам, основатель Либерально-демократической партии «не будучи Вольфом Мессингом, предсказывал события с невероятной точностью», включая дату начала спецоперации на Украине

«Если мы не договоримся с нашими визави на другой стороне океана, СВО продолжится, но завершится победой русского оружия», – заявил депутат в интервью проекту «Новый мир с Мариной Ким».

Он добавил, что наследие Жириновского – это десятки точных прогнозов и «элемент гениальности», который оставил яркий след в истории партии.

Слуцкий также выразил уверенность в победе русского мира и консолидации славянских стран, а в международной сфере отметил растущую роль России в новой многополярной архитектуре мира. По его словам, большинство стран поддерживают подход российского лидера Владимира Путина, позволяющий каждой нации самостоятельно определять свой путь развития.

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Ранее Life.ru писал, что Леонид Слуцкий предложил создать фан-клуб Жириновского. Он считает, что объединение поможет сохранить память об основателе ЛДПР и сплотить людей вокруг его идей. Инициатива рассчитана на тех, кто уважает Жириновского, но не участвует напрямую в политике.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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