Круизный лайнер «Владимир Жириновский» спустят на воду в 2026 году

Новейший российский круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD начнет курсировать в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Медиапалуба». Сейчас судно готово почти на 90% и проходит финальный этап достройки в Санкт-Петербурге.

Это первый лайнер такого класса, построенный в России за более чем 60 лет. Изначально судно носило имя «Петр Великий», но позже заказчик решил переименовать его в честь основателя ЛДПР. Запуск лайнера приурочат к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.

«Жириновский» рассчитан на 310 пассажиров. На борту — 155 двухместных кают, включая 10 «люксов» и несколько апартаментов. Также предусмотрены бары, рестораны, бассейны, спа-зона, джакузи и тренажерный зал. Судно способно выдерживать волны до 3,5 метров.

Владимир Жириновский: память

Владимир Жириновский — один из самых ярких и противоречивых российских политиков конца XX – начала XXI века, основатель и бессменный лидер ЛДПР. Известен своей экспрессивной манерой речи и резкими высказываниями, он оставил заметный след в отечественной политике. Жириновский шесть раз выдвигался кандидатом в президенты России и на протяжении трёх десятилетий оставался одним из самых узнаваемых политиков страны.

После смерти Жириновского в 2022 году его именем начали называть различные объекты. В Москве в его честь появится памятник, а в родном для политика Алма-Ате (ныне Алматы) обсуждалась идея установить мемориальную доску. В российских регионах также появились улицы и образовательные учреждения, носящие его имя. Круизный лайнер станет одним из самых масштабных проектов, увековечивающих память политика.