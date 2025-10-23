«Не понимаю, при чём тут папа»: Дочь Жириновского ответила на слухи о продаже резиденции отца

Дочь покойного политика Владимира Жириновского опровергла информацию о продаже резиденции, которая якобы принадлежала её отцу. В комментарии сайту kp.ru Анастасия Боцан-Харченко заявила, что экс-лидер ЛДПР никогда не владел данным объектом недвижимости.

«Мой отец при жизни не имел в собственности особняк. Этот факт неоднократно подтверждался декларациями о доходах и имуществе политика. Будучи депутатом Госдумы, он относился к категории лиц, которые обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. Декларации всех подотчётных публичных лиц находятся в открытом доступе», — заявила дочь политика.

Боцан-Харченко выразила недоумение по поводу публикации в СМИ, отметив, что даже в исходном материале указаны другие собственники объекта. Она подчеркнула, что даже если один из владельцев является близким лицом бывшего помощника Жириновского, это не делает самого политика владельцем резиденции.

По её словам, Владимир Жириновский никогда не имел отношения к данному объекту в Кузьминках — ни в контексте проживания, ни в качестве пользования. Дочь политика также напомнила, что с 1990-х годов основатель ЛДПР проживал в одном из районов западного административного округа Москвы, откуда впоследствии был госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

Накануне в СМИ появилась информация о продаже в Москве якобы бывшего особняка Владимира Жириновского в районе Кузьминки. Комплекс, окрашенный в жёлто-оранжевые тона, имеет площадь свыше 5000 квадратных метров и предлагается к продаже за 800 миллионов рублей. Интерьеры здания сохранили атмосферу 1990-х годов, включая характерную мебель и декор. На территории расположены четыре корпуса, каждый площадью 500 квадратных метров, а также собственный лесной массив с голубыми елями и парковка на 50 автомобилей.