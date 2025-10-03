В России появилось общественное движение «Блок Жириновского»

Либерально-демократическая партия России учредила общероссийское общественное движение «Блок Жириновского». Решение о его создании было единогласно поддержано участниками собрания, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступивший инициатором создания движения, заявил, что его целью является сохранение и развитие идей Жириновского. Он выразил уверенность, что организация имеет все шансы в ближайшие годы стать международной, так как последователи политика живут в разных странах мира. Слуцкий особо подчеркнул, что деятельность движения не должна ограничиваться рамками политической партии.

Он отметил, что Жириновский являлся эпохальным явлением, а новое движение продолжит его работу и идеи. По словам Слуцкого, организация займётся сохранением культурного наследия, прогнозов и принципов, сформулированных основателем. Помимо этого ЛДПР собирается объединить различные молодёжные и общественные проекты, а также локальные инициативные группы. В его состав войдут как ветераны партии, так и новые сторонники.

