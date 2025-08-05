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5 августа, 18:17

На Украине продолжают судить Жириновского

В Киеве 15 августа пройдёт суд над покойным Владимиром Жириновским

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

На Украине идёт суд над Владимиром Жириновским. Внимание на это обратило издание «Страна».

Покойного основателя ЛДПР и нескольких его соратников обвиняют в «финансировании терроризма». 15 августа в Шевченковском районном суде Киева состоится очередное заседание по этому делу.

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Дело против Жириновского на Украине было возбуждено ещё при его жизни. По версии украинского следствия, политик в марте-апреле 2014 года создал группу, занимавшуюся материальным обеспечением ЛНР и ДНР, куда также входили депутаты ГД и другие члены ЛДПР. В украинской прокуратуре заявлялил, что данная группа публично призывала россиян к сбору средств для республик.

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Никита Никонов
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