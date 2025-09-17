В России рассказали об исполнении пророчества Жириновского о Польше

Пророчество покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о грядущих трудностях для Польши в связи с ухудшением отношений с Россией начинает сбываться. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, чьи слова приводит телеканал «Царьград».

«Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в своё время, что будет война и в ней пострадают только два человека — Украина и Польша. Мы видим, что Польша движется к этому», — подчеркнул он.