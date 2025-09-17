Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 сентября, 14:48

В России рассказали об исполнении пророчества Жириновского о Польше

Военэксперт Михайлов напомнил предсказание Жириновского о проблемах в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Пророчество покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о грядущих трудностях для Польши в связи с ухудшением отношений с Россией начинает сбываться. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, чьи слова приводит телеканал «Царьград».

«Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в своё время, что будет война и в ней пострадают только два человека — Украина и Польша. Мы видим, что Польша движется к этому», — подчеркнул он.

До этого Жириновский предсказывал, что Китай будет вынужден теснее сотрудничать с Россией. Парламентарий утверждал, что без военной поддержки Москвы Пекин не сможет выстоять против давления Запада.

Запад втягивает нас в войну: В Польше стали говорить о мире с Россией
Напомним, ранее в воздушное пространство Польши проникли 19 беспилотных летательных аппаратов. Польская сторона заявила, что три из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул обвинения против России, однако никак не аргументировал их. После инцидента НАТО инициировало консультации в рамках четвёртой статьи своего устава. Российское оборонное ведомство в ответ обнародовало доказательства, опровергающие связь дронов с вооружёнными силами или другими подразделениями России.

