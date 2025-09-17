В России рассказали об исполнении пророчества Жириновского о Польше
Военэксперт Михайлов напомнил предсказание Жириновского о проблемах в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Пророчество покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о грядущих трудностях для Польши в связи с ухудшением отношений с Россией начинает сбываться. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, чьи слова приводит телеканал «Царьград».
«Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в своё время, что будет война и в ней пострадают только два человека — Украина и Польша. Мы видим, что Польша движется к этому», — подчеркнул он.
До этого Жириновский предсказывал, что Китай будет вынужден теснее сотрудничать с Россией. Парламентарий утверждал, что без военной поддержки Москвы Пекин не сможет выстоять против давления Запада.
Напомним, ранее в воздушное пространство Польши проникли 19 беспилотных летательных аппаратов. Польская сторона заявила, что три из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул обвинения против России, однако никак не аргументировал их. После инцидента НАТО инициировало консультации в рамках четвёртой статьи своего устава. Российское оборонное ведомство в ответ обнародовало доказательства, опровергающие связь дронов с вооружёнными силами или другими подразделениями России.