Опубликован шокирующий прогноз Жириновского о России и Китае к 2030 году

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году предсказывал, что Китай будет вынужден теснее сотрудничать с Россией. Видео с речью покойного политика показали в Telegram -канале партии. На нём парламентарий утверждал, что без военной поддержки Москвы Пекин не сможет выстоять против давления Запада.

Жириновский отмечал, что сближение выгодно обеим сторонам: Россия получает надёжного союзника, а Китай — опору в противостоянии. При этом, по его прогнозу, «перезагрузка» отношений с США станет возможной только тогда, когда в Вашингтоне осознают провал попыток сломить Россию и Китай силой.

Жириновский был известен своими яркими прогнозами, и многие из них сбывались. Так, ещё в 1990-е он говорил о неизбежном распаде СССР, что произошло в считанные годы. Позже предсказывал возвращение Крыма России, что реализовалось в 2014-м. А в середине 2000-х он предупреждал о росте напряжённости между Москвой и Западом, что в итоге вылилось в масштабный конфликт. Поэтому его прогнозы о Китае и США до сих пор воспринимают с интересом.