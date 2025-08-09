«Вот увидите, так будет!» Сбывается предсказание Жириновского о встрече Путина и Трампа

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Пророчество прозвучало во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Видео © VK / ЛДПР

«Главный русский вопрос. Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение. А о чём договориться? Украина да, — Львов и пять районов, и мы отделяем её. И она в НАТО входит, или в Евросоюз, куда хотят», — говорит на кадрах основатель ЛДПР.

Жириновский также считал, что результатом переговоров стало бы восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, на этой встрече должны «закрыть сразу три конфликта», А Трамп заслужит Нобелевскую премию мира и пойдёт на новый срок. Политик предсказывал, что американский лидер войдёт в историю, как лучший президент США, лучше Рузвельта и всех остальных. Он считал также, что хозяйкой Белого дома после него может стать его дочь Иванка, а вслед за ней и сын.