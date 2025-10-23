Сектор Газа
23 октября, 08:44

Резиденцию Жириновского в Москве выставили на продажу за 800 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Москве на продажу выставлен жёлто-оранжевый комплекс бывшей резиденции Владимира Жириновского в Кузьминках площадью более 5 тысяч кв. м. Как сообщает телеграм-канал Mash, цена — 800 миллионов рублей.

Предполагаемая резиденция Владимира Жириновского. Видео © Telegram / Mash

По имеющимся данным, внутри особняка сохранился интерьер эпохи 1990-х: дутые диваны, ковры и массивная мебель. На территории — четыре корпуса по 500 квадратных метров, собственный лес из голубых елей, парковка на 50 машин, а земля арендована до 2052 года. Вся резиденция оборудована камерами видеонаблюдения.

При жизни политика неоднократно появлялись предположения, что именно здесь большую часть времени проводил глава ЛДПР. Документы указывают, что здание принадлежало совхозу имени Горького, связанному с женой Сергея Абельцева, бывшего правой руки Жириновского, который был арестован в июле 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Яна Рудковская поделилась планами на историческую недвижимость в Санкт-Петербурге. Продюсер и её супруг фигурист Евгений Плющенко хотят выкупить и отреставрировать дачу знаменитого ювелира Карла Фаберже в Северной столице.

Мария Любицкая
