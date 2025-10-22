Недвижимость для сверхбогатых: Стала известна цена самого большого жилья в России

В России выставлен на продажу самый крупный жилой объект — квартира площадью более 1,6 тысячи квадратных метров стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Такие данные были получены в результате совместного исследования информационного агентства ТАСС и экспертов рынка недвижимости.

Стоимость столичной квартиры. Фото © Сайт недвижимости «Циан»

«Самая большая квартира имеет площадь более 1,6 тыс. кв. м. Она продаётся за 2,8 млрд рублей в одном из жилых комплексов в районе Раменки на Минской улице в Москве», — сообщил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

По его словам, объект фактически представляет собой целый подъезд, который можно разделить на восемь самостоятельных помещений с террасами, балконами и патио, а также десять машиномест и девять келлеров.

Эксперт пояснил, что подобные сделки обычно не предполагают последующего проживания покупателя в объекте и ориентированны на иной характер использования. Например, перепродажа после деления на более мелкие блоки или реконструкция под нежилой объект. Он также добавил, что в некоторых случаях под продажей крупных квартир скрывается реализация особняков или целых подъездов.

Как сообщалось ранее, доступность однокомнатных квартир на вторичном рынке в крупных российских городах улучшилась: для первоначального взноса теперь требуется в среднем 14 среднемесячных зарплат, что на одну зарплату меньше, чем год назад. Однако анализ 40 крупнейших городов показывает, что ситуация сильно варьируется: в Новокузнецке достаточно 9 зарплат, тогда как в самых дорогих городах эта сумма достигает 35 среднемесячных зарплат.