9 млн за «квадрат»: В Москве продают самую дорогую квартиру в России
Mash: В Москве выставлен на продажу пентхаус за 7 миллиардов рублей
Обложка © Клубный дом на Остоженке Обыденский №1
В Москве выставлен на продажу самый дорогой пентхаус в России стоимостью семь миллиардов рублей. На роскошные хоромы обратил внимание Mash.
Элитная квартира площадью 782 квадратных метра расположена в строящемся клубном доме «Обыденский №1» на Остоженке в центре столицы. Сдача комплекса запланирована на 2026 год, при этом стоимость квадратного метра превышает девять миллионов рублей.
В объекте предусмотрено шесть спален, семь санузлов, восемь гардеробных, 170-метровая кухня-гостиная с тремя каминами, отдельная столовая, бар с винной комнатой, игровая зона и терраса площадью более 100 квадратных метров. Особенностью пентхауса являются 20 балконов и панорамные виды на Храм Христа Спасителя и Москву-реку. Для обслуживающего персонала предусмотрены отдельные помещения с черновой кухней, кладовыми и постирочной.
Ранее Life.ru рассказывал о сравнении цен на недвижимость в самом крупном городе Аляски — Анкоридже, где в минувшем месяце состоялась историческая встреча президента РФ Владимира Путина с главой США, и Москве. Оказалось, что Белокаменная обгоняет американский город по стоимости квартир на 12,5% в среднем.