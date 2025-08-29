С 1 сентября вступают в силу новые условия покупки недвижимости. Как будут выдавать ипотеку и что добавят в ЕГРН Оглавление Как изменятся условия получения ипотеки с 1 сентября 2025 года Какие новшества ждут покупателей квартир на вторичном рынке с 1 сентября Как изменения на рынке недвижимости повлияют на цены С 1 сентября вступает в силу целый ряд новшеств для покупателей квартир на первичном и вторичном рынках. Как изменятся условия выдачи ипотеки, какие сведения добавят в ЕГРН и что произойдёт с ценами на квартиры 28 августа, 21:39 С 1 сентября купить квартиру станет проще. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Как изменятся условия получения ипотеки с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года Центробанк снизит макропруденциальные надбавки (повышенные требования к резервам, которые создают банки при выдаче кредитов) для квартир, купленных по ДДУ. Кредит станет проще взять покупателям, которые делают первоначальный взнос в размере 20–30% от стоимости квартиры и при этом имеют долговую нагрузку от 50 до 70% от своих доходов. Об этом рассказала руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики девелоперской компании «Главстрой» Елизавета Родина.

— Это значит, что ипотека станет более доступной, но вместе с тем существуют лимиты банков по ограничению согласования таких кредитов, — пояснила Елизавета Родина.

Изменения в регулировании ипотечного рынка, которые вступают в силу с 1 сентября, могут заметно повлиять на доступность кредитов. Центробанк смягчает требования к банкам: финансовым организациям будет проще выдавать займы, вероятность отказа снизится. Для заёмщиков это означает более доступные условия. Особенно по ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20% и показателем долговой нагрузки (ПДН) до 70%. Одобрение таких кредитов станет реальнее. Так оценила ситуацию директор по продажам ASTERUS Татьяна Шибанова.

Кроме того, эксперты ждут снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ. Этому способствует замедление инфляции, укрепление рубля и ряд других факторов. Вероятное снижение составит 1–2 процентных пункта (п.п.) — до уровня 16–17% годовых. При благоприятном сценарии возможно и более заметное снижение — до 3 п.п.

— Это создаст условия для оживления рынка: вырастет число сделок как по потребительским кредитам, так и по рыночной ипотеке. Жилищные кредиты станут доступнее, — считает Татьяна Шибанова.

Также изменится компенсационная схема для банков по льготным программам: выплаты по таким кредитам снизятся — например, по новостройкам с 3 до 2,5 процента, а по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) — с 3,5 до 3.

— Это облегчает нагрузку на банки, но может сделать льготное кредитование чуть менее выгодным для заёмщиков. При этом крупные банки уже повысили минимальные взносы с 20,1 до 30,1%, что станет новым барьером и заставит покупателей копить дольше. Отдельного внимания заслуживает введение «периода охлаждения» — мягкого моратория, когда после подачи заявки на кредит выдача отложена, чтобы дать клиенту время обдумать решение и снизить риск мошенничества. Применимо это и к ипотеке: схемы станут более прозрачными, но бюрократии станет немного больше, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Сейчас ставки по ипотеке на вторичном рынке составляют от 18% годовых. Для большинства покупателей этот сегмент остаётся малодоступным. На первичном рынке за счёт субсидирования застройщиками условия сильно мягче. Семейная и IT-ипотека — от 3,5%.

Есть комбо-ипотека. Это новый инструмент: если не хватает лимита семейной, покупатели берут её частично, а остаток добирают обычной. Итоговая ставка выходит в среднем 13–15% годовых. Опять же — это только для новостроек. Так охарактеризовала ситуацию на рынке руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

По её прогнозу, при снижении ключевой ставки в сентябре – октябре доступность вторички начнёт постепенно восстанавливаться. Первичка останется главным драйвером сделок. Скажутся низкие ставки, маркетинг и субсидии со стороны застройщиков.

Какие новшества ждут покупателей квартир на вторичном рынке с 1 сентября

Есть новшества, которые коснутся вторичного рынка. С 1 сентября в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) будут вноситься сведения обо всех членах семьи собственника приватизированной квартиры, в том числе бывших, если у них были равные права с тем, кто провёл приватизацию.

— Таким образом, снижаются риски для будущих покупателей, ведь люди, отказавшиеся от приватизации, сохраняют право на постоянное проживание в квартире, несмотря на смену собственника. Их выселение возможно только по решению суда. Внесение сведений в ЕГРН позволит покупателю заранее узнать о наличии таких обременений и избежать возможных судебных споров, — рассказала генеральный директор агрегатора недвижимости RedCat Наталья Шаталина.

Как изменения на рынке недвижимости повлияют на цены

В конце лета отмечается рост интереса к новостройкам после начала цикла снижения ключевой ставки. Пользователи чаще делают звонки по объявлениям. Об этом рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

— Однако резкого подъёма цен осенью мы не ожидаем — только умеренную позитивную динамику. Так, по нашим данным, в августе 2025 года медианная стоимость кв.м в новостройках в среднем по миллионникам на сегодня составляет 190 000 рублей. В августе общее количество предложений в новостройках городов-миллионников сократилось на 2,9% по сравнению с июлем. Важно отметить, что льготные ипотечные программы по-прежнему играют ключевую роль в поддержании спроса, — добавил Евгений Белокуров.

На фоне более доступного финансирования спрос на жильё в новостройках, скорее всего, увеличится. Это может подтолкнуть цены на первичном рынке к умеренному росту. Вторичный рынок будет реагировать более сдержанно: здесь цены во многом зависят от конкуренции с новостройками и возможностей покупателей. Такое мнение высказала Татьяна Шибанова.

Максим Лазовский считает, что первичный рынок (новостройки) будет показывать умеренный рост. Прирост стоимости по России прогнозируется на уровне 6–8 % в 2025 году, но темпы замедлятся по сравнению с прошлым годом. Застройщики всё чаще используют скидки и акции, особенно в массовом сегменте, чтобы поддерживать спрос. При этом премиальные новостройки могут дорожать на 12–15% ежегодно.

Вторичный рынок, напротив, движется вниз. По мнению Максима Лазовского, цены могут ежемесячно снижаться примерно на 1%, что к концу года даст падение около 10–15%. Особенно заметно это будет в регионах, где предложение активно пополняется за счёт новостроек, например в Москве и области.

— Если говорить о ценах, то осенью 2025 года, скорее всего, стоимость жилья будет оставаться на плюс-минус текущем уровне. Резкого движения цен вверх или вниз, вероятно, мы не увидим. Разве что в каких-то отдельных проектах и локациях. Ведь ключевая ставка, даже после того снижения, что уже случилось в 2025 году, остаётся высокой, что делает ипотеку недоступной для широкого круга заёмщиков, — отметила директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

Елена Мищенко считает, что цены на новостройки будут держаться стабильно высоко, потому что субсидированные программы искусственно поддерживают спрос. Вторичка без господдержки будет вынуждена стагнировать, а в месяцы сильного снижения спроса дешеветь на 3–5%, чтобы не проигрывать конкуренцию. Возможны увеличения стоимости на вторичку в горячие сезоны, такие как сентябрь – март, но в пределах инфляции.

Авторы Нина Важдаева