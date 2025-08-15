Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 10:37

Стало известно, сколько стоят квартиры в Анкоридже

РБК: Средняя стоимость квартир в Москве превышает цены на жильё в Анкоридже

Средние цены на жильё в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, превышают общерегиональные показатели на 3,2%. Об этом свидетельствуют данные индекса Zillow Home Value Index за первое полугодие 2025 года, сообщает РБК.

При средней стоимости квартир и апартаментов на Аляске в 31,6 млн рублей ($394,7 тыс.), в Анкоридже этот показатель достигает 32,4 млн рублей ($407,4 тыс.). Для сравнения, в Москве средняя цена первичного жилья составляет 36 млн рублей ($405,7 тыс.), что на 12,5% выше анкориджского уровня.

«Более высокая средняя цена в Москве относительно Аляски обусловлена главным образом большим числом премиальных и элитных новостроек в российской столице, которые ощутимо влияют на статистику», — поясняет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В Анкоридже цены на дома значительно варьируются в зависимости от площади: от 40,5 млн рублей ($507 тыс.) за объект до 50 кв. м до 186,6 млн рублей ($2,3 млн) за жильё площадью свыше 200 кв. м. Квартирный рынок предлагает студии от 28 млн рублей ($350,5 тыс.) и многокомнатные апартаменты от 84,1 млн рублей ($1,05 млн).

На общенациональном фоне США Аляска занимает средние позиции по стоимости жилья, значительно уступая лидерам — Гавайям (77,5 млн рублей) и Калифорнии (64,7 млн рублей). В то же время московский рынок недвижимости, благодаря наличию элитного сегмента, демонстрирует более высокие средние показатели, чем крупнейший город Аляски.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа запланированы на 15 августа около 22:00 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Подробности о встрече лидеров — в материале Life.ru. Ранее мы рассказали, как в Анкоридже встретили российских журналистов.

