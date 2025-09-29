Интервидение
29 сентября, 11:11

На первоначальный взнос за однушку в России потребуется в среднем 14 зарплат

На первоначальный взнос за однушку в России потребуется в среднем 14 зарплат

Обложка © М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

Покупка однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупном российском городе требует в среднем 14 средних зарплат на первоначальный взнос, подсчитали в «Циане». Год назад для той же операции в среднем требовалось 15 зарплат. В расчёте по 40 крупнейшим городам страны диапазон варьируется от девяти до 35 среднегородских зарплат.

"Минимальная сумма первоначального взноса (20% от цены) по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке – 710 тысяч рублей. Именно столько нужно накопить жителям Ульяновска. Чуть больше нужно тем, кто живет в Новокузнецке (716 тысяч рублей) или Пензе (732 тысячи руб.). В половине городов из 40 крупнейших в РФ будет достаточно суммы менее 1 миллиона рублей. Максимальные показатели в Сочи и Москве – 2,5 и 2,9 миллиона рублей", — отмечает компания.

Если считать в среднемесячных зарплатах, то наименьший «порог» накоплений — в Новокузнецке: там потребуется девять зарплат. В Кемерове и Тольятти это около десяти зарплат.

Ранее Life.ru сообщал, что более 50% россиян до 35 лет получили жильё от родителей. При этом каждая третья пара в России после развода продолжает жить вместе из-за ипотеки.

