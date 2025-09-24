Интервидение
24 сентября, 13:16

Экономист подсчитала, сколько месяцев нужно копить москвичам и жителям регионов на iPhone 17

Обложка © ТАСС / Zuma

Жители Москвы смогут накопить на новенький iPhone 17 за три месяца, так как средняя зарплата в столице колеблется в районе 160 тысяч, при том что стоимость телефона начинается от 120 тысяч. Об этом рассказала кандидат экономических наук и член комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате России Инна Литвиненко в беседе с «Постньюс».

«Если поэкономить неделюдве на походах в кафе, готовить еду дома и брать её на работу, то в месяц можно отложить около 48 тысяч рублей. Таким образом, москвич сможет позволить себе новую модель iPhone спустя три месяца экономии», — пояснила Литвиненко.

За основу расчётов экономист взяла данные о том, что день жизни в Москве обходится горожанину в среднем в 3500 рублей. По её оценке, жители других российских регионов смогут накопить на покупку iPhone 17 только через восемь месяцев, так как доходы вне Москвы остаются на порядок ниже.

Напомним, что 9 сентября корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Среди анонсов был флагманский iPhone 17. Оказалось, что 92% россиян не собираются покупать новинку.

