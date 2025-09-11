Мессенджер MAX
11 сентября, 12:40

Россияне охладели к «яблокам» и не станут покупать новый iPhone 17

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

92% россиян не собираются приобретать новый iPhone 17, следует из опроса финансового маркетплейса «Сравни». Исследование, которое есть в распоряжении Life.ru, показало, что потребители всё чаще делают выбор в пользу практичности и долговечности, предпочитая пользоваться уже имеющимися устройствами.

Только 7% респондентов сообщили, что планируют приобрести новинку — в основном за наличные или в рассрочку. Ещё 1% рассматривает покупку в кредит, называя её «инвестицией в будущее». В итоге лишь 8% участников опроса потенциально готовы купить смартфон.

При этом 65% опрошенных признались, что их полностью устраивает нынешний телефон, а 27% отметили, что старый iPhone ещё может послужить, а сэкономленные средства лучше направить на более важные цели. Авторы исследования отмечают, что данные демонстрируют смещение потребительских привычек в сторону осознанности и финансовой рациональности.

Напомним, что 9 сентября корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Среди анонсов был флагманский iPhone 17. О нём и других новинках читайте в материале Life.ru.

Мария Любицкая
