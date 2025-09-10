Мессенджер MAX
10 сентября, 13:10

«Утратило актуальность»: Российская эскортница назвала моветоном спать за iPhone

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beauty Hero

С выходом нового iPhone 17 «спать за смартфон» перестало быть актуальным, а современные подарки набирают совсем другую ценность. Об этом Life.ru рассказала эскортница и актриса 18+ Полина Vogue.

Сегодня iPhone уже далеко не тот дефицитный объект желания, каким он был раньше. Это значит, что «сосать за iPhone» — выражение, которое раньше использовалось в шутках или критике, сейчас уже утратило актуальность. Одним словом, спать за такой девайс сейчас — моветон.

Полина Vogue

Эскортница, актриса 18+

По словам девушки, с анонсом iPhone 17 многие представительницы сферы эскорта традиционно добавили новый смартфон в свои виш-листы или оформили предзаказ. Полина добавила, что сегодня ценность приобретают современные цифровые активы, например NFT-подарки в телеграм-каналах, а также реальные объекты — автомобили и недвижимость. iPhone теперь чаще рассматривается как дополнительный бонус или чаевые, а не как основная цель.

Напомним, что вчера, 9 сентября, корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Среди анонсов был флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки. Новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 стали компактнее, получили улучшенную систему шумоподавления, функцию перевода в реальном времени с поддержкой нескольких языков и датчик измерения пульса. Стоимость модели составит 249 долларов.

