iPhone 16 Pro сейчас или переплатить за 17 Pro? Считаем деньги и новые функции

Всё про новый флагман от Apple — iPhone 17 Pro. Рассказываем подробности о новинке, когда начнутся продажи, разберём имеющиеся фото модели и характеристики iPhone 17 Pro и сравним его с прошлым флагманом — iPhone 16 Pro. 10 сентября, 09:13 Apple решила главную проблему iPhone. 17 Pro не греется?

9 сентября 2025 года состоялась презентация новой серии линейки, наверное, самого популярного бренда смартфонов — iPhone 17. В этой статье мы подробно рассмотрим версию Pro, так как именно она рассчитана на тех, кто ищет бескомпромиссные варианты. Нам показали новый мощный процессор, антибликовое покрытие и многое другое, но самое интересное, без чего ближайшее будущее уже невозможно представить, — AI-технологии. Обо всём по порядку.

Ключевые отличия iPhone 17 Pro от iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro имеет несколько значительных отличий от предыдущей версии. У него новый горизонтальный блок камер, под стать современным тенденциям в области дизайна; чип A19 Pro с 12 ГБ оперативной памяти, что увеличит производительность и многозадачность; основная камера с 48-мегапиксельным телефото-объективом и 18-мегапиксельная «фронталка» для качественных снимков и видеозвонков. Новая iOS 19 предложит продвинутую Siri и улучшенные функции искусственного интеллекта. Скорость зарядки станет выше, так как новая модель получила адаптер в 40 Вт, что больше, чем у iPhone 16 Pro.

Стоит ли обновляться?

Если у вас iPhone 16 Pro, обновление будет оправданным при условии, что вам интересны новые возможности искусственного интеллекта, увеличенная производительность и улучшенные камеры. Для тех, кто активно использует телефон в работе или творчестве, новые функции могут стать важным преимуществом. Если же вы только выбираете между iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro, то принципиальной разницы между ними нет, однако последний теперь стоит заметно дешевле. Несмотря на то, что Apple убрала из линейки iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, предыдущие флагманы будут ещё какое-то время выпускаться и продаваться.

Если вы владелец iPhone 15 Pro или более ранней модели, переход на 17 версию окажется ещё ощутимее. Кроме новых функций, вы получите улучшения, которые значительно повысят эффективность и качество работы вашего устройства.

Когда выйдет iPhone 17 Pro

Презентация линейки iPhone 17, в том числе модели iPhone 17 Pro, состоялась 9 сентября 2025 года. По традиционному графику компании, предзаказы на новые смартфоны откроют 12 сентября, а мировые продажи начнутся 19 сентября.

Цена iPhone 17 Pro

Ожидалось, что новые модели iPhone, в частности iPhone 17 Pro, могут подорожать, как минимум из-за новых пошлин, введённых Трампом. Согласно прогнозам, цена за «прошку» могла вырасти с $1000 до $1050 (~85500 рублей). И всё же Apple, похоже, приложила немало усилий, чтобы удержать стоимость. Известно, что компания обращалась к поставщикам с просьбой снизить цены на дисплеи. И правда, стоимость нового флагмана осталась на прошлогоднем уровне. Версия 8/256 в прошлом году стоила столько же, сколько и в этом — $1099.

В России же ситуация несколько иная. В связи с тем, что официально смартфоны этой компании у нас больше не продаются, завозят их к нам по параллельному импорту, из-за чего и цена вырастает очень сильно. Цена iPhone 17 Pro на старте продаж в крупных магазинах электроники составит ~137 000 рублей. При этом через несколько месяцев после релиза стоимость смартфона может снизиться на 40–50%.

Характеристики

Презентация показала, что новое устройство получило серьёзные обновления, благодаря которым оно будет существенно отличаться от своих предшественников.

Дисплей

Новый iPhone 17 Pro будет оснащён 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с технологией ProMotion, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц. Дисплей также получит улучшенное антибликовое покрытие, которое отличается повышенной устойчивостью к царапинам.

Батарея

Apple раскрыла и объём батареи iPhone 17 Pro на презентации — 4252 мАч (+18,7% по сравнению с iPhone 16 Pro).

Процессор

Сюда завезли самый новый и мощный 6-ядерный процессор A19 Pro, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу (N3P). Он имеет усовершенствованную архитектуру и более энергоэффективные ядра и оснащён нейронным процессором Neural Engine для задач с искусственным интеллектом.

Память

В базовой версии iPhone 17 Pro объём постоянной памяти составляет 256 ГБ. В максимальной версии стоит накопитель на 1 ТБ. Объём же оперативной памяти iPhone 17 Pro — 12 ГБ.

Камера

Что касается камеры, смартфон обзавёлся 48-мегапиксельным телеобъективом, при этом структура модулей осталась прежней — 3 камеры по 48 Мп каждая и LiDAR. Фронтальная камера также была улучшена и теперь обладает разрешением 18 Мп.

Дизайн

Смартфон обзавёлся широким блоком камер и смещённым вниз яблочком. На самом деле мы уже подробно об этом вам рассказывали, поэтому рекомендуем ознакомиться со всеми изменениями здесь.

Операционная система

iPhone 17 Pro получил самую свежую операционную систему — iOS 26. Это девятнадцатая версия мобильной операционной системы iOS, разрабатываемой Apple для линейки продуктов iPhone. Она была анонсирована ещё 9 июня 2025 года на WWDC 2025. Кстати, о ней мы тоже уже писали, так что, если интересно, милости просим.

3 фишки, которые будут только в iPhone 17 Pro

Флагман получит и эксклюзивные фишки, которых в версиях 17 и 17 Air не будет, ведь Pro-версия и предназначена тем, кто любит бескомпромиссные решения.

Антибликовое покрытие

Встречает «прошка» нас экраном с инновационным защитным покрытием, которое обеспечивает антибликовый эффект, уменьшая отражение до 70–75%. Это новшество сохранит чёткость изображения без матового эффекта. По слухам, новый экран будет хорошо читаем даже на улице при ярком солнечном свете и не будет терять своего качества с течением времени.

Продвинутая тепловая система

Pro-версия получила новую систему охлаждения с испарительной камерой, которая эффективнее обычных термопрокладок распределяет тепло по корпусу, что позволяет смартфону поддерживать высокую производительность даже при таких нагрузках, как требовательные к железу игры и съёмка видео в 4K и 8K. В отличие от младших моделей с упрощённой системой охлаждения, iPhone 17 Pro обеспечивает стабильную работу даже при максимальных нагрузках.

Улучшенный ИИ

Ну и куда же в 2025 году без AI. В новом iPhone 17 Pro установлен усовершенствованный модуль Neural Engine, который значительно улучшит функции искусственного интеллекта. Этот модуль позволит камере более точно распознавать сцены и автоматически настраивать освещение и цвет, а также упростит редактирование фото и видео на устройстве. Кроме того, обновлённая Apple Intelligence сделает использование iOS 26 более персонализированным, адаптируя устройство к привычкам пользователя и предлагая подходящие плейлисты, маршруты и приложения. Все эти функции доступны исключительно владельцам Pro-версии.

Мнение эксперта

Эксперты ожидают, что iPhone 17 Pro станет значительным улучшением предыдущих моделей, с новым чипом A19 Pro, улучшенными камерами, новым Wi-Fi 7 и более стабильным подключением, а также переработанным дизайном, хотя мнения о потере титана и изменении внешнего вида разделились.

«У нас есть … и игры консольного уровня, доступные на iPhone с новыми чипами… Но здесь есть одна загвоздка: iPhone может сильно нагреваться во время работы таких игр, из-за чего быстро расходуется заряд аккумулятора, и его неудобно держать… Я не ожидаю, что система охлаждения с испарительной камерой полностью решит эту проблему, но полагаю, что она, безусловно, может сделать систему намного прохладнее и, следовательно, эффективнее», — Роланд Мур-Кольер, техноблогер, редактор TechRadar.

