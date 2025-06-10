Что известно о новой мобильной операционной системе iOS 26 Что известно о новой мобильной iOS 26, когда выйдет, какие устройства получат обновление, как установить бета-версию iOS 26, что будет нового, можно ли будет ставить сторонние приложения — читайте подробнее в материале Life.ru. 10 июня, 12:14 Apple выпустила крупное обновление операционной системы iOS 26. Обложка © apple

Компания Apple 9 июня 2025 года на конференции WWDC представила iOS 26 — одно из самых масштабных обновлений ОС для iPhone в истории. Apple не только изменила название операционной системы, но и полностью пересмотрела её интерфейс. Пользователей ожидает обновлённый внешний вид iOS, минималистичный функционал «Камеры», более удобное приложение «Телефона», а также перевод речи собеседника во время звонка в реальном времени. Далее расскажем обо всём подробнее!

Всё про iOS 26

Конечно, слухи о новых функциях в предстоящей iOS ходили в Сети давно, это традиция. Но, так как презентация уже состоялась, теперь мы можем обсудить нововведения, которые официально подтверждены и точно будут в следующей версии операционки.

Фото © Gettyimages / Cheng Xin

Новое название iOS

На протяжении почти двух десятилетий Apple придерживалась обычной нумерации своих ОС: каждая новая версия соответствовала порядку выхода. В 2023 году, например, компания выпустила iOS 17, а в 2024-м —18-ю версию, но в этом году выйдет не 19, а сразу 26!

Теперь операционная система для iPhone будет называться по году выхода, следующего за годом релиза, что означает, что она будет актуальной до выхода следующей версии, iOS 27.

Этот новый подход Apple также будет применён к операционным системам и других устройств.

Обновлённый дизайн iOS

В iOS 26 произошли значительные визуальные изменения системы. Новый стиль назвали «Жидким стеклом», вдохновлялись при его создании дизайном visionOS, в котором используются полупрозрачные элементы.

Основные изменения включают меню в виде закруглённых прямоугольников для переключения между функциями и адаптивный экран блокировки, где часы меняют свой размер в зависимости от того, что изображено на обоях. Уведомления теперь прозрачные.

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Упростили «Камеру»

«Камера» получила упрощённый интерфейс с минималистичным дизайном. В последнее время появилось очень много новых фишек и экран «камеры» стал перегруженным. Теперь же на нём будут доступны только основные режимы фото и видео, остальные функции можно открыть по запросу.

Обновили «Телефон»

С выходом iOS 26 Apple обновила и приложение «Телефон». Нововведение заключается в объединении избранных контактов, недавних звонков и голосовых сообщений в одной удобной ленте. Теперь вся необходимая информация доступна на одной странице, что очень удобно, не нужно переключаться между разными вкладками. Но «олдам» дали возможность остаться и на старом дизайне. А ещё появилась функция краткого пересказа недавних разговоров с помощью искусственного интеллекта.

Как улучшены «Сообщения»

Добавили несколько новых функций и в приложение «Сообщения», например, появилась возможность создавать опросы. А ещё можно устанавливать индивидуальные фоны для каждого чата с синхронизацией настроек между устройствами.

«Фото» в iOS — что нового здесь?

Приложение теперь состоит из двух разделов: «Лента» со списком всех снимков и видеозаписей и «Коллекции», где сгруппированы альбомы, избранное и другое.

Фото © apple

Перевод в реальном времени!

С помощью искусственного интеллекта iPhone теперь способен осуществлять перевод разговоров в реальном времени, и, так как все данные обрабатываются непосредственно на устройстве, информация остаётся под защитой. Эта возможность доступна в приложениях «Сообщения», «Телефон» и FaceTime. В случае видеозвонков пользователи будут видеть субтитры, а в обычных голосовых разговорах перевод будет озвучиваться голосом.

Также прокачали другие ИИ-функции, например генерацию эмодзи (Genmoji), она стала лучше. А ещё создали отдельное приложение «Игры», которое объединяет в себе возможности платформы Apple Arcade и механики Game Center, в том числе систему достижений.

Дата выхода iOS 26 в России и в мире

На конференции WWDC Apple, как обычно, не озвучила точную дату выхода новой операционной системы.

Но по традиции релиз стабильной iOS происходит в сентябре, почти одновременно с презентацией новых моделей iPhone. К примеру, в 2024 году пользователи получили доступ к iOS 18 уже 16 сентября, всего через неделю после анонса iPhone 16. Ожидается, что и в России владельцы смартфонов Apple смогут обновиться до iOS 26 одновременно с остальным миром.

Видео © apple

Какие устройства получат обновление до iOS 26

Новая операционная система будет совместима практически со всеми моделями iPhone, которые поддерживают iOS 18, за исключением iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, выпущенных в 2018 году. Конечно же, обновление будет доступно и для новых смартфонов, которые представят осенью 2025 года.

И для удобства полный список:

iPhone 16, iPhone 16e; ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro, ‌iPhone 16 Pro‌ Max;

iPhone 15, ‌iPhone 15‌ Plus, ‌iPhone 15‌ Pro, ‌iPhone 15‌ Pro Max;

‌iPhone‌ 14, ‌iPhone‌ 14 Plus, ‌iPhone‌ 14 Pro, ‌iPhone‌ 14 Pro Max;

‌iPhone‌ 13, ‌iPhone‌ 13 mini, ‌iPhone‌ 13 Pro, ‌iPhone‌ 13 Pro Max;

‌iPhone‌ 12, iPhone 12 mini, ‌iPhone‌ 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;

‌iPhone‌ 11, ‌iPhone‌ 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;

‌iPhone‌ SE 2022, iPhone SE 2020.

Фото © Gettyimages / Andrej Sokolow

С какими проблемами iOS столкнулись пользователи

Тем не менее есть и свои подводные камни. Пользователи, решившие установить бета-версию системы, столкнулись с тем, что обновление даже превратило их гаджет в «кирпич». Также:

у некоторых пользователей айфон перестал включаться после обновления;

стала зависать стандартная клавиатура;

сама система зависает на моделях ниже iPhone 12;

батарея быстро разряжается, а гаджет перегревается;

не работают банковские приложения, зависает проверка обновлений;

перевод на русский язык выполнен частично и не очень ровно.

Стоит ли обновляться до iOS 26

Если ваш смартфон поддерживает обновление, это стоит сделать. Однако стоит учитывать, что новые версии ОС более требовательны к «железу», а значит, новая iOS может работать медленнее на старых телефонах. Частично это связано и с тем, что для оптимизации энергопотребления система может снижать производительность.



В любом случае обновляться или нет — ваш выбор. Поэтому если вы хотите воспользоваться новыми функциями и опробовать минималистичный дизайн новой операционки, то в таком случае обновляйтесь, но только на полноценную, НЕ бета-версию, в которой будут исправлены все ошибки и проблемы. Обновиться без рисков можно будет уже осенью.

Мнения экспертов об iOS 26

Специалисты считают, что теперь искусственный интеллект отошёл на второй план (менее броский, но по-прежнему полезный), а практичность снова вышла на первый план.

— Начиная с того, как пользователи взаимодействуют в групповых чатах, и заканчивая тем, как они расплачиваются с помощью своих телефонов, новая версия программного обеспечения для iPhone призвана упростить повседневную работу и дать пользователям больше оснований использовать приложения и сервисы Apple, — считает технообозреватель Керри Ван.

Авторы Андрей Ананьев