Серия iPhone 17: новый ультратонкий дизайн, что известно о самой ожидаемой модели Инсайдеры слили в Сеть всю линейку новых iPhone 17. Каким получился новый iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, дата выхода, характеристики новой модели, ультратонкий дизайн, как изменятся размеры iPhone 17 по сравнению с iPhone 16, читайте в материале Life.ru. 9 июля, 16:50 Новый iPhone-17 выйдет осенью 2025 года. Обложка © majinbuofficial

Официальный релиз новой серии iPhone ожидается только в сентябре, но на днях уже утекли в Сеть первые рендеры всей линейки iPhone 17. И ожидают нас очень необычные изменения. Одних фанатов новый дизайн смартфона шокирует своей тонкостью, а других «уничтожит» расположением лого. В этой статье расскажем, что именно приготовила Apple на этот раз.

Когда выйдет iPhone 17

Выхода нового iPhone 17 стоит ожидать в сентябре 2025 года, так как это соответствует традиции Apple представлять свои новые устройства именно в этом месяце. Презентация, как правило, намечается на вторую неделю сентября, и вероятными датами для анонса могут быть 9, 10, 16 или 17 числа. К тому же многие аналитики и источники подтверждают, что официальный анонс состоится именно в середине сентября 2025 года.

Новый iPhone 17 будет с немного необычным дизайном. Фото © majinbuofficial

Новые рендеры iPhone 17 Pro и Pro Max

Инсайдер Majin Bu представил свежие рендеры iPhone 17 Pro и Pro Max, которые демонстрируют новый дизайн смартфона. Он отличается широким блоком камер, растянувшимся на всю заднюю панель, и логотипом Apple, расположенным теперь не по центру.

Кроме того, от iPhone 17 Pro и Pro Max ожидается двухцветный дизайн задней панели и изменённый MagSafe.

Значительные изменения в дизайне iPhone 17

Самыми заметными изменениями в дизайне iPhone 17 как раз и являются новый широкий блок камер и смещённое «яблочко», о которых мы уже сказали ранее.

Помимо этого не будет модели iPhone 17 Plus, вместо неё представят iPhone 17 Air, который будет почти вдвое тоньше остальных смартфонов 17-й серии.

А вот базовый iPhone 17 практически ничем от предыдущей модели отличаться не будет.

iPhone 17 характеризуется широким блоком камер. Фото © majinbuofficial

Зачем Apple сдвигает логотип и меняет MagSafe на iPhone 17

Как вы уже заметили, логотип компании теперь будет находиться ниже относительно всей длины устройства, но по-прежнему по центру крышки, если игнорировать область, занятую блоком камер. Этот дизайнерский ход уже использовался компанией в 2020 году с выпуском iPhone SE, после чего дизайн не менялся и логотип располагался строго в центре.

Это привело к необходимости переработки магнитов MagSafe в оригинальных чехлах, так как на новом месте логотип перекрывается магнитным кольцом. Поэтому Apple решила обновить и дизайн кольца: в него был добавлен небольшой разрыв, который позволит видеть логотип из-под магнита. Многие пользователи сочли новое расположение логотипа несколько странным и несимметричным. Но если вы пользуетесь непрозрачным чехлом, то в целом никаких изменений для вас и не будет.

Цены на iPhone 17

Пока точной информации нет, но, по всей вероятности, цены на 17-ю серию окажутся схожими с ценами моделей 16-й линейки. Скорее всего, новый iPhone 17 будет стоить от $799, модель 17 Air — от $899, 17 Pro — от $1099, а 17 Pro Max — от $1199. Эти цены совпадают с теми, которые были предложены для 16-й серии в день их выхода на рынок в сентябре прошлого года в США.

iPhone 17 будет отличаться тонкостью. Фото © majinbuofficial

Последние новости про iPhone 17

И пробежимся быстро по последним новостям.

iPhone 17 Air получит эксклюзивный, очень бледный голубой цвет, который без яркости легко спутать с белым.

Dynamic Island во всей серии iPhone 17, возможно, будет выглядеть иначе, но пока нет информации, как именно изменится «островок».

Apple планирует выпустить iPhone 17e весной 2026 года, а iPhone 18e ожидается в 2027 году. Компания собирается перейти на ежегодный выпуск бюджетных моделей, но пока это не точно.

Авторы Андрей Ананьев