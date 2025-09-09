Apple представила iPhone 17, тонкий iPhone Air и другие новинки

Корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Компания анонсировала флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки.

Новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 стали компактнее и получили усовершенствованную систему шумоподавления. Модель дополнена функцией перевода в реальном времени с поддержкой нескольких языков и датчиком измерения пульса. Стоимость новинки составит 249 долларов.

Фото © Apple

Часы Apple Watch Series 11 сохранили предыдущий дизайн, но обзавелись увеличенным временем автономной работы и новыми медицинскими функциями, включая измерение артериального давления и расширенный мониторинг сна. Цена базовой версии начинается от 399 долларов. Также флагманская модель Apple Watch Ultra 3 получила более тонкие рамки экрана, режим постоянной активности дисплея и автономность до 48 часов. Стоимость этой модели составит 699 долларов.

Фото © Apple

Также Apple представила новый iPhone 17, его тонкую версию — iPhone 17 Air — и более мощный iPhone 17 Pro. Новая модель доступна в пяти цветах: чёрный, сиреневый, голубой, зелёный и белый. Старт продаж в США назначен на 19 сентября.