Apple представила iPhone 17, тонкий iPhone Air и другие новинки
Новые iPhone. Обложка © Apple
Корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Компания анонсировала флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки.
Новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 стали компактнее и получили усовершенствованную систему шумоподавления. Модель дополнена функцией перевода в реальном времени с поддержкой нескольких языков и датчиком измерения пульса. Стоимость новинки составит 249 долларов.
Фото © Apple
Часы Apple Watch Series 11 сохранили предыдущий дизайн, но обзавелись увеличенным временем автономной работы и новыми медицинскими функциями, включая измерение артериального давления и расширенный мониторинг сна. Цена базовой версии начинается от 399 долларов. Также флагманская модель Apple Watch Ultra 3 получила более тонкие рамки экрана, режим постоянной активности дисплея и автономность до 48 часов. Стоимость этой модели составит 699 долларов.
Фото © Apple
Также Apple представила новый iPhone 17, его тонкую версию — iPhone 17 Air — и более мощный iPhone 17 Pro. Новая модель доступна в пяти цветах: чёрный, сиреневый, голубой, зелёный и белый. Старт продаж в США назначен на 19 сентября.
Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает обновление программного обеспечения для iPhone 12, предназначенное для снижения показателя, характеризующего уровень воздействия электромагнитного излучения на организм человека. Обновление будет доступно только для устройств, используемых в странах ЕС.