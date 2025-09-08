Мессенджер MAX
8 сентября, 14:40

Суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 млн за отказ удалить запрещённый контент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

В Москве Таганский суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить материалы, запрещённые к распространению на территории России.

«Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в решении инстанции.

Суд в Москве вновь оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента
Ранее в Москве суд оштрафовал на 6 миллионов рублей компанию Wikimedia Foundation, владельца русскоязычной версии «Википедии». Это было связано с неисполнением обязанностей иностранного лица в Сети на территории России.

