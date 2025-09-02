Apple обязали снизить опасное электромагнитное излучение в одной из моделей iPhone

Американская компания Apple разрабатывает обновление программного обеспечения для iPhone 12, предназначенное для снижения SAR (Specific Absorption Rate) — показателя, характеризующего уровень воздействия электромагнитного излучения на организм человека. Обновление будет доступно только для устройств, используемых в странах ЕС, сообщает 9to5Mac .

