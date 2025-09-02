Apple обязали снизить опасное электромагнитное излучение в одной из моделей iPhone
Американская компания Apple разрабатывает обновление программного обеспечения для iPhone 12, предназначенное для снижения SAR (Specific Absorption Rate) — показателя, характеризующего уровень воздействия электромагнитного излучения на организм человека. Обновление будет доступно только для устройств, используемых в странах ЕС, сообщает 9to5Mac.
Французские регуляторы выявили у Apple превышение допустимого уровня SAR в прошлом году, что послужило причиной для внесения изменений. В ответ компания выпустила обновление iOS 17.1, снизившее эти показатели для пользователей во Франции.
Теперь Еврокомиссия настаивает на том, чтобы данное решение было применено ко всем моделям iPhone 12, используемым на территории ЕС. Обновление программного обеспечения не повлечет за собой появления новых функций или каких-либо ограничений в работе смартфонов.
