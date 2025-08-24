Мессенджер MAX
24 августа, 12:34

Эксперт подсказал, как выбрать идеальный момент для покупки айфона

Экономист Разуваев: iPhone лучше покупать до конца года, пока рубль крепкий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Рубль может обесцениться на 10–20% до конца 2025 года, что приведёт к значительному подорожанию импортной электроники. Такой прогноз в беседе озвучил экономист Александр Разуваев.

«Я сторонник [того], что надо покупать другие телефоны — не хуже айфонов и намного дешевле. А покупать [нужно] сейчас, пока рубль еще крепкий», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.ru». Он пояснил, что при ослаблении национальной валюты ценники на всю импортную продукцию неизбежно вырастут.

Экономист отметил, что социальный статус владения премиальными телефонами значительно снизился за последние годы. По его словам, средняя зарплата в Москве составляет 170 тысяч рублей, а по России — около 100 тысяч, поэтому приобретение гаджета дороже месячного заработка является нерациональной тратой. Разуваев рекомендовал выбирать устройства с необходимым функционалом и надёжностью, не ориентируясь на бренд.

Объявлены цены на новый складной iPhone
Ранее SHOT сообщал, что ценник на новые iPhone 17 в день начала продаж может доходить до полумиллиона рублей. Источники в Apple прогнозируют, что поставки последней модели знаменитых смартфонов в Россию начнутся 20 сентября.

Юрий Лысенко
