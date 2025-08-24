Эксперт подсказал, как выбрать идеальный момент для покупки айфона

Рубль может обесцениться на 10–20% до конца 2025 года, что приведёт к значительному подорожанию импортной электроники. Такой прогноз в беседе озвучил экономист Александр Разуваев.

«Я сторонник [того], что надо покупать другие телефоны — не хуже айфонов и намного дешевле. А покупать [нужно] сейчас, пока рубль еще крепкий», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.ru». Он пояснил, что при ослаблении национальной валюты ценники на всю импортную продукцию неизбежно вырастут.

Экономист отметил, что социальный статус владения премиальными телефонами значительно снизился за последние годы. По его словам, средняя зарплата в Москве составляет 170 тысяч рублей, а по России — около 100 тысяч, поэтому приобретение гаджета дороже месячного заработка является нерациональной тратой. Разуваев рекомендовал выбирать устройства с необходимым функционалом и надёжностью, не ориентируясь на бренд.