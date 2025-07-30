Объявлены цены на новый складной iPhone

Apple готовит к выпуску первый складной iPhone, ориентировочная стоимость которого составит около $2000. Устройство оснастят 7,8-дюймовым основным экраном и дополнительным 5,5-дюймовым внешним дисплеем. По данным инсайдеров, гаджет получит титановый корпус и шарнир из «жидкого металла», а себестоимость новинки, как утверждается, снижена до $759, что может обеспечить компании высокую маржинальность.

По прогнозу аналитиков JPMorgan, массовые продажи складных iPhone начнутся в 2027 году — тогда Apple сможет реализовать десятки миллионов устройств.