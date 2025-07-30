Объявлены цены на новый складной iPhone
JPMorgan: Новый складной iPhone будет стоить $1999
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Apple готовит к выпуску первый складной iPhone, ориентировочная стоимость которого составит около $2000. Устройство оснастят 7,8-дюймовым основным экраном и дополнительным 5,5-дюймовым внешним дисплеем. По данным инсайдеров, гаджет получит титановый корпус и шарнир из «жидкого металла», а себестоимость новинки, как утверждается, снижена до $759, что может обеспечить компании высокую маржинальность.
По прогнозу аналитиков JPMorgan, массовые продажи складных iPhone начнутся в 2027 году — тогда Apple сможет реализовать десятки миллионов устройств.
Ранее депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию своего коллеги, зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова о том, что в следующем году могут ввести запрет на ввоз iPhone без RuStore в Россию.