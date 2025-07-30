Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 08:43

Объявлены цены на новый складной iPhone

JPMorgan: Новый складной iPhone будет стоить $1999

Обложка © 9to5mac.com

Обложка © 9to5mac.com

Apple готовит к выпуску первый складной iPhone, ориентировочная стоимость которого составит около $2000. Устройство оснастят 7,8-дюймовым основным экраном и дополнительным 5,5-дюймовым внешним дисплеем. По данным инсайдеров, гаджет получит титановый корпус и шарнир из «жидкого металла», а себестоимость новинки, как утверждается, снижена до $759, что может обеспечить компании высокую маржинальность.

По прогнозу аналитиков JPMorgan, массовые продажи складных iPhone начнутся в 2027 году — тогда Apple сможет реализовать десятки миллионов устройств.

Серия iPhone 17: новый ультратонкий дизайн, что известно о самой ожидаемой модели
Серия iPhone 17: новый ультратонкий дизайн, что известно о самой ожидаемой модели

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию своего коллеги, зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова о том, что в следующем году могут ввести запрет на ввоз iPhone без RuStore в Россию.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • iPhone
  • Apple
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar