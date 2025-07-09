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9 июля, 12:22

В Госдуме открестились от планов запретить iPhone в России

Депутат ГД Попов опроверг новость о запрете ввоза iPhone в Россию без RuStore

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию своего коллеги, зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова о том, что в следующем году могут ввести запрет на ввоз iPhone без RuStore в Россию.

«Это не так. От слова совсем», – лаконично прокомментировал у себя в Телеграм-канале появившиеся сведения парламентарий.

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Ранее Life.ru сообщал, что ГД приняла закон, обязывающий Apple разрешить предустановку российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Как пояснили в комитете нижней палаты парламента по информационной политике, эта мера направлена на защиту цифрового суверенитета России. При этом раньше у регуляторов не было вопросов к Apple относительно предустановки обязательного программного обеспечения.

Александра Мышляева
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