В Госдуме открестились от планов запретить iPhone в России
Депутат ГД Попов опроверг новость о запрете ввоза iPhone в Россию без RuStore
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468
Депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию своего коллеги, зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова о том, что в следующем году могут ввести запрет на ввоз iPhone без RuStore в Россию.
«Это не так. От слова совсем», – лаконично прокомментировал у себя в Телеграм-канале появившиеся сведения парламентарий.
Ранее Life.ru сообщал, что ГД приняла закон, обязывающий Apple разрешить предустановку российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Как пояснили в комитете нижней палаты парламента по информационной политике, эта мера направлена на защиту цифрового суверенитета России. При этом раньше у регуляторов не было вопросов к Apple относительно предустановки обязательного программного обеспечения.