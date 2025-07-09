В Госдуме открестились от планов запретить iPhone в России

Депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию своего коллеги, зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова о том, что в следующем году могут ввести запрет на ввоз iPhone без RuStore в Россию.

«Это не так. От слова совсем», – лаконично прокомментировал у себя в Телеграм-канале появившиеся сведения парламентарий.