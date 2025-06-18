Суд оштрафовал Apple ещё на 6 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Apple ещё на шесть миллионов рублей за повторное игнорирование требований об удалении запрещённой информации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал компанию Apple Distribution International LTD виновной по двум административным делам, возбуждённым по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. В каждом случае организация получила штраф в размере трёх миллионов рублей — итого шесть миллионов за оба эпизода. Нарушения касаются отказа удалить контент, признанный в России запрещённым. О подробностях самих материалов не сообщается.