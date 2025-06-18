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18 июня, 19:26

Суд оштрафовал Apple ещё на 6 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

РИА «Новости»: Суд в Москве вновь оштрафовал Apple на 6 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Apple ещё на шесть миллионов рублей за повторное игнорирование требований об удалении запрещённой информации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал компанию Apple Distribution International LTD виновной по двум административным делам, возбуждённым по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. В каждом случае организация получила штраф в размере трёх миллионов рублей — итого шесть миллионов за оба эпизода. Нарушения касаются отказа удалить контент, признанный в России запрещённым. О подробностях самих материалов не сообщается.

Apple впервые оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в России
Apple впервые оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в России

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Apple на три миллиона рублей за распространение материалов, содержащих пропаганду нетрадиционных семейных ценностей. Санкции были наложены по второму эпизоду административного дела. В совокупности сумма штрафов, назначенных компании, составила шесть миллионов рублей.

Андрей Васильев
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