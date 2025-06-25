В Госдуме обязали Apple не препятствовать установке RuStore на российских устройствах
Депутат Боярский: Apple подчинится требованиям Госдумы по установке RuStore
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Госдума приняла новый закон, запрещающий Apple ограничивать предустановку российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Как объяснил председатель комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский, это решение направлено на обеспечение цифрового суверенитета страны.
«Мы рассчитываем, что Apple выполнит наши требования. Компания лучше других зарубежных игроков соблюдает российское законодательство, видимо, дорожа своим присутствием на нашем рынке», — цитирует его «Газета.ru».
Он отметил, что ранее у регуляторов не возникало претензий к Apple по поводу предустановки обязательного ПО. Новый закон призван обеспечить российским пользователям доступ к отечественным цифровым сервисам наравне с зарубежными аналогами.
Эксперты предполагают, что это решение может стать очередным этапом в процессе импортозамещения IT-решений в России. В случае невыполнения требований Apple может столкнуться с ограничениями своей деятельности на российском рынке.
При этом нельзя сказать, что деятельность Apple в России ведётся без эксцессов. Так, недавно Таганский районный суд столицы приговорил корпорацию к выплате штрафов в размере шести миллионов рублей за повторное неисполнение требований по удалению запрещённого контента. До этого компании выписали штраф на три миллиона за пропаганду нетрадиционных ценностей.