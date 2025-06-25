В Госдуме обязали Apple не препятствовать установке RuStore на российских устройствах

Госдума приняла новый закон, запрещающий Apple ограничивать предустановку российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Как объяснил председатель комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский, это решение направлено на обеспечение цифрового суверенитета страны.

«Мы рассчитываем, что Apple выполнит наши требования. Компания лучше других зарубежных игроков соблюдает российское законодательство, видимо, дорожа своим присутствием на нашем рынке», — цитирует его «Газета.ru».

Он отметил, что ранее у регуляторов не возникало претензий к Apple по поводу предустановки обязательного ПО. Новый закон призван обеспечить российским пользователям доступ к отечественным цифровым сервисам наравне с зарубежными аналогами.