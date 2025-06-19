В Сеть слили 16 млрд паролей от аккаунтов Apple и Google

Огромная утечка данных поставила под угрозу безопасность пользователей популярных сервисов. В сеть попали 16 миллиардов логинов и паролей от Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram* и Facebook*. Эксперты называют этот инцидент крупнейшим в истории, подчёркивая потенциальный ущерб для миллионов пользователей, сообщает Forbes.

Атаке подверглись самые разные пользователи: от обычных людей и разработчиков до сотрудников крупных корпораций и даже поставщиков VPN-услуг. Проблемы с безопасностью могли крыться как в самих приложениях, так и в используемом оборудовании, например, в маршрутизаторах.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» изменили правила смены пароля из-за аферистов. Нововведение призвано защитить граждан от мошенников, пытающихся получить доступ к чужим личным данным.