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19 июня, 12:20

В Сеть слили 16 млрд паролей от аккаунтов Apple и Google

Forbes: В Сеть утекли 16 млрд паролей от Telegram, Google, Instagram* и Facebook*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasin Lee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasin Lee

Огромная утечка данных поставила под угрозу безопасность пользователей популярных сервисов. В сеть попали 16 миллиардов логинов и паролей от Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram* и Facebook*. Эксперты называют этот инцидент крупнейшим в истории, подчёркивая потенциальный ущерб для миллионов пользователей, сообщает Forbes.

Атаке подверглись самые разные пользователи: от обычных людей и разработчиков до сотрудников крупных корпораций и даже поставщиков VPN-услуг. Проблемы с безопасностью могли крыться как в самих приложениях, так и в используемом оборудовании, например, в маршрутизаторах.

Steam опроверг заявления об утечке личных данных пользователей платформы
Steam опроверг заявления об утечке личных данных пользователей платформы

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» изменили правила смены пароля из-за аферистов. Нововведение призвано защитить граждан от мошенников, пытающихся получить доступ к чужим личным данным.

* Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Милена Скрипальщикова
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