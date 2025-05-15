Steam опроверг заявления об утечке личных данных пользователей платформы

Игровая платформа Steam официально опровергла информацию об утечке персональных данных своих пользователей. Об этом говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте сервиса. Компания провела расследование и не выявила признаков взлома систем Steam.

«Мы изучили фрагмент утекших данных и пришли к выводу, что системы Steam не были взломаны. <…> Утечка состоит из старых текстовых сообщений с одноразовыми кодами, действительными лишь в течение 15 минут, и номеров телефонов, на которые они отправлялись. Утёкшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платёжную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация о том, что злоумышленники предлагают базу данных с информацией об аккаунтах пользователей, не защищённых двухфакторной аутентификацией. В целях повышения безопасности Steam рекомендует пользователям активировать мобильный аутентификатор и регулярно проверять настройки безопасности своих аккаунтов.