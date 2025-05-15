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Регион
15 мая, 04:08

Steam опроверг заявления об утечке личных данных пользователей платформы

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

Игровая платформа Steam официально опровергла информацию об утечке персональных данных своих пользователей. Об этом говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте сервиса. Компания провела расследование и не выявила признаков взлома систем Steam.

«Мы изучили фрагмент утекших данных и пришли к выводу, что системы Steam не были взломаны. <…> Утечка состоит из старых текстовых сообщений с одноразовыми кодами, действительными лишь в течение 15 минут, и номеров телефонов, на которые они отправлялись. Утёкшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платёжную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация о том, что злоумышленники предлагают базу данных с информацией об аккаунтах пользователей, не защищённых двухфакторной аутентификацией. В целях повышения безопасности Steam рекомендует пользователям активировать мобильный аутентификатор и регулярно проверять настройки безопасности своих аккаунтов.

Скандальную игру Schedule I, которая учит подростков варить дурь, могут запретить в России
Скандальную игру Schedule I, которая учит подростков варить дурь, могут запретить в России

Ранее сообщалось, что в Steam для российских пользователей заблокирована игра Schedule I, симулирующая деятельность наркобарона. При попытке приобрести или запустить эту игру появляется уведомление о недоступности товара в данном регионе. Интерес к игре, пропагандирующей создание и распространение наркотиков, проявил Роскомнадзор.

Антон Голыбин
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