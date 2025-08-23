Озвучена стоимость iPhone 17 в первый день продаж в России

Стоимость новых iPhone 17 в день старта продаж в России может достигать почти 500 тысяч рублей. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили продавцы Apple.

По их информации, поставки новейших смартфонов в РФ начнутся 20 сентября — на сутки позже официальной мировой премьеры. Традиционно максимальные ценники будут действовать именно в первый день, когда за модель iPhone 17 Pro Max перекупщики будут запрашивать от 380 тысяч рублей и выше.

Ожидается, что уже через несколько дней стоимость начнёт снижаться до 200–250 тысяч рублей, а к началу октября упадет до более реалистичных 120–160 тысяч.

Анонсированные компанией Apple 8 сентября смартфоны получат обновленный дизайн и, как утверждают инсайдеры, две новые технологии — AR-покрытие для защиты от бликов и DLC Coating для повышения устойчивости экрана к царапинам.