Сейчас все гоняются за iPhone 17 Pro, а раньше мечтали о другом: 9 крутых телефонов прошлого

Про новенький iPhone 17 написано уже немало. Мы и сами всё прекрасно помним: первый вышел в 2007 году и не мог снимать видео. То есть проигрывал по данному параметру даже телефонам-раскладушкам из 2005-го. Но всё равно продавался в невероятных объёмах и в итоге привёл к тому, что эпоха телефонного разнообразия завершилась. Теперь вместо «мобильников» — смартфоны, и отличить айфон от андроида можно лишь по деталям, ведь в конечном счёте оба — всего лишь «лопата» с чёрным зеркалом. Так было не всегда. И технологический «застой», при котором размер оперативной памяти зависит не от новизны модели, а от цены, и ломается всё примерно одинаково, был не всегда. С 2000-го по 2010 год мир массовой мобильной коммуникации действительно пережил научно-техническую революцию, и айфоны — далеко не главные герои на этой сцене. Им просто повезло. Рассказываем, какие модели телефонов из нулевых до сих пор в нашем сердечке.

Мобильный телефон Nokia 3310 (2000 год)

Айфон — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь пользовались телефоном Nokia 3310? Фото © Shutterstock / FOTODOM / pe3k

Он способен пережить нескольких владельцев в буквальном смысле. В 2125 году этот телефон будет работать так же, как в 2000-м, и, возможно, даже сохранит заряд до 2055 года. У него есть репутация «неубиваемого» и «кирпича», а играть на нём в легендарную «змейку» некоторые умудрялись часами. На звонок можно было поставить мелодию Моцарта, естественно, в монофонии. Экран поддерживал только два цвета, вернее, чёрный цвет и его отсутствие. Разрешения 48×84 точек тогда всем хватало. А ещё была футуристическая зелёная подсветка экрана. Её можно было отключить, если вы хотели, чтобы заряд продержался больше одной недели.

Мобильный телефон Siemens S55 (2002 год)

Айфон 17 стал яркой новинкой 2025-го, но ему далеко до того уровня поклонения, что был у простого Siemens S55. Фото © Wikipedia / edEATH

Nokia 3310 оставался, пожалуй, самым популярным телефоном России, пока в 2002-м не вышел «мобильник» бизнес-класса, то есть Siemens S55. Такой же «чёрно-белый» экран, как у предшественника, но аудитория — это всё же бизнесмены, так что у телефона был ряд преимуществ. Во-первых, встроенный mp-3 плеер. То есть вместо моно- или полифонии «звонилка» могла воспроизводить настоящую музыку или просто записи. Во-вторых, в телефоне 2002 года был совершён технологический прорыв: конструкция включала инфракрасный порт для передачи данных, Bluetooth и даже USB. А ещё можно было докупить к «сименсу» настоящую фотокамеру со вспышкой.

Игровой мобильный телефон Nokia N-Gage (2003 год)

Если сейчас мечтой всех школьников является новый айфон, то в 2003 году это был игровой «мобильник» от Nokia. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Interneteable

В 2003 году индустрия мобильных телефонов совершила прорыв. Они стали цветными, в них появилась камера, а ещё активно развивались стандарты несотовой связи между устройствами, первым из которых стал инфракрасный порт. В Nokia N-Gage такого не было, зато была система Symbian. Но даже это — не главное. Эта «нокия» стала мечтой любого школьника по одной простой причине: телефон был совмещён с игровой консолью. И в знаменитую «Змейку» можно было играть вдвоём, причём удалённо, по Bluetooth. Это был прорыв для своего времени.

Мобильный телефон Motorola RAZR V3 (2004 год)

Современным айфонам трудно смотреться настолько революционно, насколько в нулевые смотрелась простая Motorola RAZR V3. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland

Если не застали это время, вам трудно представить, насколько быстро развивались мобильные телефоны в нулевых. На прошлой неделе родители купили вам Siemens S55, потому что за два года он как раз немного упал в цене, и тут же одноклассница приносит в школу новую стильную раскладушку от компании «Моторола». Она поддерживает более двухсот тысяч оттенков цвета, и у неё есть камера. Motorola RAZR V3 не была первой «раскладушкой». И она не была первым мобильным телефоном с камерой (в отличие от Kyocera VisualPhone VP-210 1999 года). Но у «моторолы» было то, что делало её не просто «мобильником», а иконой стиля.

Металлические кнопки с люминесцентной подсветкой, тонкий профиль и невиданная для того времени роскошь — выход в Интернет. В отличие от первого айфона, она могла снимать видео. От инфракрасного порта в модели отказались: зачем полчаса держать телефоны рядом «порт к порту», если можно передать видео по Bluetooth минут за семь и удалённо. И кстати, линейка Motorola RAZR в 2025 году жива и здорова. Кажется, это вообще единственная линейка телефонов, которая спокойно пережила десятые и теперь радует нас раскладушками на базе ОС Android.

Мобильный телефон Samsung SGH-D500 (2004 год)

Айфон 16, айфон 17, прочие айфоны... Телефон-слайдер можно было хотя бы открывать и закрывать, пока не сломается. Фото © Wikipedia / Mattes

Легендарные раскладушки конкурировали с не менее легендарными слайдерами. Apple не лезла в телефонный рынок, пока там была такая турбулентность. Корейская компания Samsung дожила до наших времён, и сейчас у них с производителем айфонов ситуация «фотофиниш», когда непонятно, кто в итоге побеждает. Но в 2004 году до первого яблочного устройства связи оставалось ещё три года, и корейцы выпустили слайдер. Если с механизмом действия раскладушки всё понятно, то слайдер — это «разъезжайка». Телефон, который сделан так, чтобы экран «наезжал» на кнопки.

В 2005 году в Каннах Samsung SGH-D500 получил награду «Лучший в мире мобильный телефон». У него был протокол GPRS, который позволял выходить в Интернет, Bluetooth и даже инфракрасный порт сохранили. GSM всех доступных поколений, EDGE, который сейчас является самым медленным протоколом интернет-связи, а тогда позволял быстро грузить веб-страницы. Может быть, слайдер в 2025 году выглядит несколько невзрачно, но ровно 20 лет назад это был серьёзный телефон для серьёзных людей.

Мобильный телефон Sony Ericsson W800 (2005 год)

До iPhone Apple производила pod. В нелёгкие времена нулевых они делали ставку на mp-3 плееры. Фото © Wikipedia / Magnus Bäck

Apple iPod и Sony Walkman — в нулевые трудно представить себе более непримиримых противников на рынке mp-3 плееров. За два года до айфона у Sony было весомое преимущество. Это телефоны Sony. И японцы предприняли свою попытку «добить» американцев. Они выпустили Sony Ericsson W800. Во-первых, там был шикарный звук, как на плеерах. Во-вторых, там была сильнейшая на рынке камера. И так оставалось вплоть до десятых. Компания выпускала смартфоны с лучшими камерами на рынке до 2012 года. Но что ещё можно сказать о Sony Ericsson W800? Только хорошее: стильный дизайн, белый с оранжевым, красивый логотип, камера со вспышкой, вместо скучных кнопок — джойстик... Следующей ступенью были коммуникаторы.

Коммуникатор Asus P527 (2007 год)

Айфон своего времени — коммуникатор Asus P527 — делал свою работу, и делал её хорошо. Фото © Youtube / KentChannelTV - Ilya Shamaev

Коммуникаторы — это побочная ветвь эволюции смартфонов. Давным-давно люди придумали КПК, карманные персональные компьютеры. У них был сенсорный экран, но пальцы не годились: управлять надо было стилусом. Кроме игр, заметок, рисования и в отдельных случаях — фотосъёмки, КПК, на самом деле, ни на что не годились. Но ко второй половине нулевых компания Asus додумалась скрестить кнопочный телефон с КПК — так получился коммуникатор. Сенсорный экран для стилуса, кнопки, джойстик, боковое колесо, заменяющее джойстик, если тот сломается, выход в Интернет, операционная система Windows... Ближайший родственник современных смартфонов, Asus P527 занял нишу, которую в человеческой эволюции занимали неандертальцы. Этот «зверь» оставался актуальным до 2012-го.

BlackBerry Bold 9000 (2008 год)

Смартфоны отказались от кнопок, тексты теперь надо набирать на экране. Но была и другая модель развития. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Blumenfeld

BlackBerry Bold 9000 вышел в 2008 году, и до 2013 года компания «Ежевика», так переводится название с английского, неплохо конкурировала как с айфонами, так и со смартфонами на базе ОС Android. Техника компании выгодно отличалась и от тех, и от других удобной «компьютерной» клавиатурой. Она располагалась в нижней части телефона, так что можно было набирать целые тексты, просто нажимая на кнопки. Никакого утомительного T-9 ранних телефонов, где одна кнопка равнялась трём или четырём буквам. BlackBerry Bold 9000 — первый телефон такого строя. Братство фанатов «Ежевики» в своё время было чуть ли не крепче комьюнити любителей iPhone. Это был телефон для элиты.

Смартфон HTC Dream (2009 год)

Первый айфон вышел в 2007 году, а второй — в 2008 году. Второй пользовался 3G. А в 2009-м появился первый в мире андроид. Фото © Wikipedia / Michael Oryl

HTC Dream — это первый в мире смартфон на базе операционной системы Android. В США и Европе он появился ещё в 2008 году под брендом T-Mobile. А во всём остальном мире — в 2009 году. Тайваньский HTC стал для многих первым смартфоном современного типа. Но к тому моменту это уже были типичные смартфоны, где помимо сенсорного экрана была всего одна кнопка. HTC Dream — другое дело. Это причудливый гибрид айфона, слайдера и BlackBerry. То есть у него сенсорный экран, клавиатура «компьютерного» типа, и одно «наезжает» на другое, как в телефоне-слайдере, но не сверху, а сбоку. Таким он был — первый в мире андроид.